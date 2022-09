HAPPY CASA IN CAMPO A LECCE: AMICHEVOLE CON REGGIO EMILIA SABATO 17 SETTEMBRE

SFIDA ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA DI LECCE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCUOLA DI BASKET. INGRESSO GRATUITO AL PALASPORT DI LECCE, PALLA A DUE ALLE ORE 19:00

Dopo il weekend di festa vissuto a Brindisi in occasione della presentazione di squadra e dell’undicesima edizione del Memorial Pentassuglia vinto dai padroni di casa, la Happy Casa Brindisi si appresta a tornare in campo sabato 17 settembre per il quinto appuntamento della sua preseason.

La squadra biancoazzurra farà tappa a Lecce, gradita ospite insieme alla Unahotels Reggio Emilia per un’amichevole organizzata dalla Provincia di Lecce in collaborazione con l’Associazione Sportiva Scuola di Basket. A circa quindici giorni dall’inizio del campionato di Serie A, sarà un’occasione importante per testare la condizione fisica e l’inserimento dei tanti volti nuovi che compongono i rispettivi roster.

Sede della partita sarà il Palasport ‘San Giuseppe da Copertino’ a Lecce, in via Caduti di Nassiriya. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (circa 1500 a sedere) con palla a due fissata sabato 17 settembre alle ore 19:00.

La città di Lecce si prepara ad accogliere i tanti supporters biancoazzurri presenti sul territorio e vivere una serata di festa per un match da Serie A.