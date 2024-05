Happycasa – accordo biennale con Niccolò De Vico

Happy Casa Brindisi comunica di aver ingaggiato l’atleta Niccolò De Vico, ala italiana di 200 cm nato a Monza il 19/07/1994.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido a partire dal 1 giugno 2024 fino al 30 giugno 2026.

De Vico vanta oltre cento partite ufficiali disputate in Legabasket Serie A nel corso delle sue esperienze a Biella (2010-13), Reggio Emilia (2017-19), Cremona (2019/20) e Varese (2020/21).

Nelle ultime tre stagioni sportive ha assunto i gradi di capitano della Reale Mutua Torino, rendendosi protagonista in Serie A2 sempre in doppia cifra realizzativa nel triennio ad una media di 12 punti e 5 rimbalzi a partita. Le partecipazioni ai playoff con la squadra piemontese hanno raggiunto l’apice nella stagione 2022/23 in occasione della finale promozione persa contro Pistoia, interrotta bruscamente da una frattura allo zigomo che lo ha costretto a saltare l’intera serie.

Durante l’ultimo campionato di A2 ha registrato il season high da 20 punti con 3/4 da due, 3/5 da tre e 5/5 ai liberi in 32 minuti nel match disputato contro Trapani nel mese di gennaio.

NICCOLÒ DE VICO – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Monza, 19/07/2004.

Altezza: 198 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Ala.

Carriera: Biella (2009-17, Serie A e Legadue); Reggio Emilia (2017-19, Serie A); Cremona (2019/20, Serie A), Varese (2020/21, Serie A), Torino (2021-24, Serie A2).

Competizioni europee: Eurochallenge, Biella 2014/15; Eurocup, Reggio Emilia 2017/18.

Competizioni internazionali: Europeo U16, 2010/11; Europeo U20, 2014/15.