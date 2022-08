HAPPYCASA – ACCORDO CON DIKEMBE DIXSON

ACCORDO CON DIKEMBE DIXSON

BRINDISI, 07 agosto 2022 – Happy Casa Brindisi comunica di aver definito l’accordo con Dikembe Dixson, atleta americano di 201 cm nato il 6 settembre del 1996.

Freshman of the year 2016 della Horizon League con una media di 19.8 punti e 7.3 rimbalzi, ha vissuto tre anni da protagonista all’Università dell’Illinois di Chicago a 17.4 punti, 5.4 rimbalzi, 1.3 assist e 1.3 rubate a partita. Le stagioni in G-League ai Capital City Go-Go e Windy-City Bulls fanno da anteprima alle varie esperienze accumulate negli ultimi anni al di fuori dei confini americani in Libano, Brasile, Macedonia, Lussemburgo e Svizzera.

Nel 2021/22 ha iniziato la stagione al Dudelange (25.7 pt. di media nella Total League Luxembourg) prima di trasferirsi a novembre al Monthey (16.8 pt, 5.7 rmb nella Switzerland League).