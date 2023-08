HAPPYCASA – ARCA ENERGIA SILVER SPONSOR

Happy Casa Brindisi è lieta di accogliere nella famiglia biancoazzurra un importante novità, l’azienda Arca Energia srl, in qualità di Silver Sponsor per la stagione sportiva 2023/24.

Fondata dal suo attuale amministratore Vincenzo Russo, di origini campane, l’azienda è situata a Torre Santa Susanna, in via Armando Diaz 32, e mette a disposizione della clientela tutta la propria professionalità e competenza.

Ogni progetto è il risultato di un’attenta analisi in termini di fabbisogno energetico, abitudini di consumo e struttura dell’edificio su cui intervenire. Il progetto rappresenta il seme necessario per far fiorire, o meglio, esaltare la qualità dei materiali proposti.

Impianti fotovoltaici con accumulatori di alto livello con installazione di un software intelligente di gestione dei flussi di energia per una riduzione della bolletta ai minimi termini con relativa energia in totale autonomia, e tanti altri progetti studiati e progettati a misura d’uomo e di casa.

I professionisti di Arca Energia inoltre garantiscono manutenzione ordinaria e straordinaria per ogni tipo d’impianto elettrico e di climatizzazione.

“Dopo quarant’anni di attività…ho fatto un regalo a me, alla mia azienda e a tutti i miei collaboratori con questo accordo siglato con la Happy Casa Brindisi “ – dichiara il titolare Vincenzo Russo – Non ho mai investito nello sport e tanto meno nel basket, avevo solo sentito parlare di questa celebre squadra di Brindisi senza mai assistere però a una sua partita ma dopo aver conosciuto personalmente il direttore marketing Andrea Fanigliulo e avuto una serie d’incontri e colloqui con lui, ho capito davvero di che super realtà sia questa e sinceramente non vedo l’ora che inizi ufficialmente la stagione. Credo nello sport e nei suoi grandi valori di correttezza e rispetto che trasmette, ma soprattutto sono un imprenditore molto concreto che ambisce sempre a grandi risultati lavorativi e soddisfazioni professionali da raggiungere e con la Happy Casa sono certo che insieme andremo molto lontani”.

Per info, richieste ed eventuali sopralluoghi contattare telefonicamente: 0831 747947 – 333 7897832 e via mail: info@arcaenergia.com.