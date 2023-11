HAPPYCASA – CON MILANO NON C’È STORIA..

Basket: Happy Casa ancora a zero punti.

Prevedibile sconfitta della Happy Casa Brindisi in casa contro Milano per 87 a 57.

Una brutta partita e c’e’ il rammarico tra i biancazzurri perché contro questa Milano, inguardabile e brutta copia delle versioni degli anni precedenti, si poteva fare di piu. Ma senza tre giocatori non si poteva pretendere qualcosa di straordinario.

Pubblico delle grandissime occasioni come merita un palazzo dello sport che ospita i pluricampioni milanesi e un Brindisi in cerca di rilancio. Brindisi si schiera ancora con Esposito in panchina perche’ Sakota e’ febbricitante. Sul campo scendono Morris, Sneed, Laszewski, Seck, Kyzlink. Assenti Bayehe e Johnson per infortuni.

Risponde Ettore Messina per i lombardi con Maodo, Tonut, Melli, Poythress, Shields. Primi applausi per il canestro iniziale di Kyzlink. Ma poi Milano prende slancio e si porta gia’ sul 6 a 2 al secondo minuto. Esce Laszewski davvero deconcentrato. Frangenti di gara molto brutti con tanti errori da una parte e dall’altra. Brindisi pessima nrl tiro da tre punti e Milano pessima bel tiro da sottocanestro. Messina, infastidito, effettua tre cambi. Al primo intervallo, Olimpia Milano avanti per 15 a 8. Degli 8 punti di Brindisi 6 gli ha messi a segno Kyzlink. Una pallacanestro vosi brutta non si era mai vista al PalaPentassuglia. Brindisi 0 su 8 da tre punti. Prestazione non brillante neanche della terna arbitrale in avvio xi secondo periodo. Riisma per la Happy Casa Brindisi suona la carica con la tripla nel terzo minuto. Il pubblico fa sentire la sua voce. Milano e’ sempre avanti nel punteggio. Poi Shields con due triple crea il primo solco tra Milano e i padroni di casa con +12. Molta confusione negli ultimi minuti della prima frazione. Poi Mitchell accorcia le distanze con uma tripla da 9 metri. A metà fara Milano avanti per 36 a 28. Il terzo quarto vede una Happy Casa Brindisi più convinta e meno timorosa, avendo capito che Milano può essere battuta. Punteggio molto basso per i tanti falli e per i molti errori. Basti pensare che sul campo, tra le due squadre, c’e’ un solo giocatore, Shields, in doppia cifra. +14 Milano a metà terzo periodo. Gli ospiti dilagano nella seconda metà del tempino, raggiungendo anche 19 punti di vantaggio. All’ultimo intervallo Milano avanti per 64 a 39. Ultimo quarto solo per la cronaca. Messina mette in campo le seconde linee, mentre Brindisi ha fatto il possibile, ma con un organico ridotto era difficile ribaltare il risultato. Alla fine Milano ha vinto per 87 a 57.

Il prossimo turno vedra’ la Happy casa Brindisi impegnata in trasferta con Venezia.

foto Vincenzo Tasco

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: 57-87 (8-15, 28-36, 39-64, 57-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6 (0/3, 2/9, 2 r.), Mitchell 5 (0/2, 1/2, 2 r.), Sneed 9 (2/5, 0/4, 1 r.), Laszewski 5 (1/2, 1/2, 2 r.), Riismaa 10 (2/2, 2/5, 5 r.), Lombardi 10 (4/7, 0/1, 7 r.), Seck 3 (1/2, 0/1, 3 r.), Bayehe 2 (1/3, 8 r.), Kyzlink 6 (2/4, 0/3, 7 r.), Buttiglione, Guadalupi 3 (1/1 da 3), Malaventura. All.: Esposito.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Poythress 11 (4/8, 4 r.), Bortolani 11 (2/3, 2/5), Melli 5 (2/4, 7 r.), Flaccadori 3 (0/3, 0/1, 2 r.), Hall 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Lo 6 (3/6, 0/4, 1 r.), Tonut 16 (2/3, 4/5, 4 r.), Kamagate 10 (4/4, 4 r.), Ricci 7 (2/4, 1/1, 2 r.), Shields 11 (1/2, 2/5, 4 r.), Voigtmann 2 (1/3, 1 r.), Caruso (1 r.). All.: Messina.

ARBITRI: Lanzarini – Quarta – Catani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/13, Milano 13/18. Perc. tiro: Brindisi 19/55 (7/28 da tre, ro 4, rd 27), Milano 32/64 (10/22 da tre, ro 8, rd 30).