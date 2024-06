Happycasa – Davide Bocci è il nuovo preparatore fisico

NEW ENTRY NEL RUOLO DI STRENGTH AND CONDITIONING COACH HAPPY CASA BRINDISI

Happy Casa Brindisi comunica di aver affidato a Davide Bocci l’incarico di preparatore fisico della prima squadra.

Nato a Torino nel 1995, laureato in Scienze Motorie all’Università degli Studi di Milano, si è specializzato nel ruolo di ‘strength and conditioning coach’ nel mondo della pallacanestro in sei stagioni di Serie A femminile al Geas Sesto San Giovanni per intraprendere successivamente il percorso all’interno della pallacanestro maschile nell’ultimo biennio in Serie A2 al Blu Basket Treviglio.

Bocci vanta inoltre diverse esperienze in Nazionale femminile da preparatore fisico, conquistando una storica medaglia d’oro ad Euro 2019 con la selezione Itabasket Under 18. Negli ultimi anni ha partecipato alla rassegna mondiale di Debrecen 2021 con l’Under 19 e attualmente è impegnato con lo staff tecnico azzurro per preparare la partecipazione all’’Europeo di categoria Under 20 in programma in Lituania dal 6 al 14 luglio.