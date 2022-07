HAPPYCASA – DAVIDE FERIOLI IL NUOVO PREPARATORE FISICO

DAVIDE FERIOLI IL NUOVO PREPARATORE FISICO

BRINDISI, 26 luglio 2022 – Happy Casa Brindisi comunica di aver affidato a Davide Ferioli l’incarico di preparatore fisico della prima squadra.

Nato a Castano Primo (MI) nel 1989, ha conseguito nel 2013 la Laurea Magistrale in “Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport” e nel 2017 il dottorato in Ricerca Biomedica Integrativa all’Università degli Studi di Milano. L’approccio al mondo della pallacanestro avviene dapprima come allenatore di base e istruttore di minibasket per poi specializzarsi da ‘strenght and conditioning coach’. Dal 2014 al 2018 ha lavorato alla Robur et Fides Varese in Serie B, nel 2018/19 a Reggio Emilia in Serie A e nel 2020/21 a Trapani in A2.

Ferioli ha avuto anche esperienze all’estero in America come assistente preparatore fisico della squadra di pallacanestro e football della University of Northern Iowa (NCAA Division I) e in Spagna all’Universidad Católica San Antonio de Murcia post dottorato.

Benvenuto in biancoazzurro Davide!