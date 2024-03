Happycasa – Domenica la “Giornata della solidarietà 2024” con l’Avis comunmale di Brindisi

DOMENICA 17 MARZO LA ‘GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 2024’ CON AVIS COMUNALE DI BRINDISI

L’INIZIATIVA GIUNTA ALLA 13^ EDIZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA DALLE ORE 08:00 ALLE 12:00. IN PALIO PER I DONATORI I BIGLIETTI PER IL MATCH BRINDISI-TRENTO IN PROGRAMMA ALLE 18:30.

Happy Casa Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizza la “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Iniziativa giunta alla tredicesima edizione, ormai un vero e proprio appuntamento fisso tra sport e solidarietà.

La ‘Giornata della Solidarietà 2024’ si svolgerà domenica 17 marzo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”.

L’Avis Comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con un’autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un biglietto per assistere al match casalingo tra la Happy Casa Brindisi e la Dolomiti Energia Trentino in programma domenica alle ore 18:30 al PalaPentassuglia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, potranno donare persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con peso maggiore ai 50 kg che non abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni e non abbiano fatto tatuaggi e/o piercing nei 4 mesi antecedenti alla donazione

*N.B. PRIMA DI DONARE È CONSENTITO FARE UNA COLAZIONE LEGGERA (tè, caffè, succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI.

Assolutamente necessario prenotarsi nelle seguenti modalità:

CELL.: 375-5282712 o 340-4129962

E-MAIL: brindisi.comunale@avis.it

PAGINA FACEBOOK: Avis Comunale di Brindisi OdV

PAGINA INSTAGRAM: aviscomunalebrindisi