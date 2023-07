HAPPYCASA – HABITAT AZZARITO GOLD SPONSOR 2023/24

HABITAT AZZARITO GOLD SPONSOR 2023/24

UPGRADE DI PARTNERSHIP PER IL MARCHIO DEL PRESTIGIOSO SHOWROOM DI MESAGNE CHE SARÀ PRESENTE SUI PANTALONCINI DI GARA CASA E TRASFERTA NEL CAMPIONATO ITALIANO DI LEGA A

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l’importante rinnovo con relativo upgrade della partnership con ‘Habitat Azzarito’, nuovo Gold Sponsor per la stagione sportiva 2023/24. Il marchio del prestigioso showroom di Mesagne, sarà presente sulle divise di gioco della prima squadra e in particolare sui pantaloncini di casa e trasferta per tutte le competizioni nazionali. Habitat Azzarito offre da oltre 50 anni complementi d’arredo e mobili grazie ad uno staff estremamente competente, con l’obiettivo di soddisfare e fidelizzare la propria clientela. Lo showroom a Mesagne in Via A. Montagna ha una superficie di 4000 metri quadrati, uno spazio espositivo innovativo e prestigioso espanso su due piani e dal design moderno e brillante con una sua personale filosofia per ciò che riguarda l’estetica degli arredamenti di un’abitazione: devono essere evocativi e seguire i principali elementi dello stile contemporaneo. Ogni casa è composta di progetti capaci di reinventare lo stile, senza tralasciare il potere comunicativo che può avere un design funzionale e moderno. La professionalità dello staff di Habitat è al servizio della clientela per trovare le soluzioni più adatte ai diversi stili di abitazioni con proposte creative e originali per il living, complementi di arredo come divani, poltrone, tavoli e lampade e pareti attrezzate o chaise longue dei marchi più prestigiosi del mondo.

“Una passione, quella per il basket, che si è trasformata in un impegno importante da parte mia, figlio di uno sforzo economico notevole della mia famiglia e azienda – dichiara l’amministratore Vito Principalli – sono unito da un profondo legame di amicizia con il Presidente Marino da molto tempo e dopo aver fatto il mio esordio nella scorsa stagione al fianco della Happy casa Brindisi, ho deciso in accordo con il direttore Fanigliulo di fare questo importante balzo in avanti. Con lui è nato un significativo rapporto di collaborazione professionale tanto da sviluppare dei progetti di marketing mirati, dei B2b virtuosi che hanno allargato la nostra rete commerciale e portato potenziali nuovi business. Siamo onorati e orgogliosi di essere sulla divisa di gioco della stella del Sud, girare in lungo e largo l’Italia e portare in alto il nome della nostra splendida provincia brindisina”.

“Abbiamo lavorato tantissimo sotto ogni punto di vista con Habitat in questo anno e portato a casa importanti traguardi professionali – dichiara il direttore marketing & commerciale Andrea Fanigliulo – “E’ stato per me davvero gratificante proporre a Vito e alla sua splendida realtà imprenditoriale questa opportunità della divisa di gioco e lui l’ha abilmente colta al balzo. Continueremo a camminare l’uno al fianco dell’altro in maniera ancora più unita cercando sempre di supportarci a vicenda con l’obiettivo comune di raccogliere nuovi risultati e successi sia imprenditoriali che sportivi”.

Per info seguite i canali social Facebook e Instagram di Habitat Azzarito, visitate il sito www.habitatAzzarito.it o chiamare direttamente allo 0831.773655 per una consulenza e fissare un appuntamento presso lo show-room sito a Mesagne in via Antonio Montagna.