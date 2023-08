HAPPYCASA – IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI IMPEGNI DI PRECAMPIONATO

PRESEASON HAPPY CASA BRINDISI 2023/24

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI IMPEGNI DI PRECAMPIONATO DELLA SQUADRA BIANCOAZZURRA

La stagione sportiva 2023/24 della Happy Casa Brindisi si appresta a muovere i primi passi per entrare nel vivo della preparazione atletica in vista del primo impegno ufficiale, in programma il 27 settembre in occasione del quarto di finale del Qualification Round BCL. Nei prossimi giorni sono previsti infatti gli arrivi in città degli atleti biancoazzurri che prenderanno inizialmente confidenza con le strutture a disposizione per sottoporsi, sotto la guida del responsabile sanitario dott. Furioso, alle consuete visite fisico-mediche per l’ottenimento dell’idoneità agonistica.

Il raduno avverrà in città, a Brindisi, dove la prima squadra diretta dal capo allenatore Fabio Corbani, i suoi assistenti Marco Esposito e Andra Vicenzutto e il preparatore fisico Davide Ferioli, potranno dirigere le prime sessioni di allenamento al PalaPentassuglia. La presentazione ufficiale del team (data e luogo nei prossimi giorni) come di consuetudine darà il via alla settimana biancoazzurra che si concluderà con la dodicesima edizione del memorial dedicato a Big Elio Pentassuglia.

Il programma del precampionato Happy Casa Brindisi è così delineato:

–10 agosto: Raduno, test e lavoro individuale a Brindisi

–16 agosto: Inizio sessioni di allenamento di gruppo al PalaPentassuglia

–8/9 settembre trofeo “Dalla Riva Sportfloors” a Cavallino Treporti

8 settembre Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso ore 17:00

9 settembre Happy Casa Brindisi vs Umana Reyer Venezia/Openjobmetis Varese

Presentazione squadra (data da definire)

-15/16/17 settembre – ‘XII Memorial Elio Pentassuglia – Happy Casa Cup’ a Brindisi, PalaPentassuglia

15 settembre Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli ore 20:30

16 settembre Gevi Napoli-Falco Szombathely (UNG) ore 18:00

17 settembre Happy Casa Brindisi- Falco Szombathely (UNG) ore 18:00

-20 settembre amichevole vs Scafati (sede da definire)