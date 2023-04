HAPPYCASA INTERROMPE LA SERIE POSITIVA

Basket: la Happy Casa perde sul finale contro Tortona

La Happy Casa Brindisi non da’ continuità alle vittorie consecutive e deve abdicare al fotofinish sul campo del forte Tortona per 81 a 77. Nessun dramma comunque, con intatte le possibilità di accesso ai playoff.

Quintetto iniziale per Brindisi con Mascolo, Lamb, Reed, Burnell e Perkins. Dall’altra parte Christon, Cain, Harper, Macura e Severini.

Gara molto equilibrata nella prima parte. Le due squadre si sono equivalse, dividendosi la supremazia nei tempini: il primo quarto favorevole ai padroni di casa, il secondo alla Happy Casa. A metà gara il punteggio e’ sul 39 pari. Brindisi meglio ai rimbalzi. Molto bene l’ex Demonte Harper, per Tortona, con 10 punti. Perkins per Brindisi con 7 punti. Parte forte Tortona nel terzo quarto con un parziale di 9 a 2, con Harper ancora protagonista. Gara che prosegue a strappi, con break ora da una parte ora dall’altra. Tortona resta sempre in vantaggio, anche se si riduce sensibilmente dal +9 al +3. All’ultimo intervallo, però, il distacco aumenta ancora, 64 a 52 a favore dei piemontesi, con il parziale di 25 a 13 e il solo Perkins, per i biancazzurri, in doppia cifra. Nell’ultimo quarto c’e’ più vivacità e velocità nel gioco. Tortona riesce a contenere il ritorno della squadra di Vitucci, che ha in Bowman la migliore freccia dall’arco. Si gioca con le triple da una parte e dall’altra. Dieci sempre i punti di vantaggio dei padroni di casa a metà tempino. Poi la squadra di Vitucci accende i motori, come di solito fa nell’ultimo quarto. Brindisi si riporta a – 4, grazie ad una forte difesa e a un gioco preciso in attacco.

La Happy Casa gioca tutto quanto ha in corpo per riagganciare gli avversari. Punto a punto nell’ultimo minuto. Tortona spreca troppo e Brindisi recupera tre palloni consecutivi. A 17secondi dal termine, Tortona +2, ma palla a Brindisi. I biancazzurri non gestiscono bene l’ultima azione, con Perkins che commette fallo. Alla fine vince Tortona per 81 a 77. Harper 23 punti, Perkins 14. Si torna in campo martedì 11 aprile con la Happy Casa Brindisi che fara’ visita a Scafati.

(foto Vincenzo Tasco)