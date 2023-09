HAPPYCASA – L’AZIENDA FRATELLI LAPIETRA SI CONFERMA DILVER SPONSOR

AZIENDA FRATELLI LAPIETRA SI CONFERMA SILVER SPONSOR

RINNOVO DI PARTNERSHIP PER L’AZIENDA DI MONOPOLI AL FIANCO DELLA HAPPY CASA BRINDISI

Happy Casa Brindisi comunica con grande soddisfazione il rinnovo della partnership con l’azienda agricola F.lli Lapietra, Silver Sponsor anche per la stagione 2023/24.

Situata a Monopoli, in contrada Stomazzelli, a pochi chilometri dal mar Adriatico, l’azienda nata nel 1990 per volere dei titolari, i fratelli Lino ed Enzo Lapietra, è immersa nel panorama suggestivo delle bianche masserie e degli ulivi secolari pugliesi ed è leader nel settore per la produzione di diverse tipologie di pomodori e cetrioli di altissima qualità. L’innovazione e l’uso delle più moderne tecniche di automazione delle fasi di coltivazione e produzione sono uno dei punti fondamentali del successo aziendale unite ad una forte attenzione nella gestione dei processi.

L’Azienda dei F.lì Lapietra è costituita da serre altamente tecnologiche, che attraverso la connessione ad opportuni sensori, permettono la regolazione del micro-clima interno alle serre stesse, ottimizzandolo a seconda delle esigenze delle piante con la preservazione delle risorse naturali fino alla distribuzione di un prodotto che sia sostenibile sul piano ambientale.

Pomodori ciliegino, datterino, cuore di bue, insalataro, ramato, i gialletti, fino ad arrivare a qualità davvero uniche e rare come il nero o lo zebrato, una serie di prodotti eccezionali che fanno della qualità massima e del rispetto della natura i loro punto di forza.

“Avere al nostro fianco una realtà imprenditoriale e innovativa così importante come l’azienda dei F.lli La Pietra mi fa davvero essere orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto e continuiamo a fare anche fuori dal parquet di gioco oltre a portare lustro e prestigio a tutto il pacchetto di aziende e sponsor che ci seguono e supportano da anni – dichiara il direttore marketing & commerciale Fanigliulo – a Lino ed Enzo ormai mi unisce un rapporto di amicizia fortissimo, un legame unico, fatto di stima e riconoscenza reciproche per due grandi imprenditori agricoli che con grande coraggio, abnegazione e sacrificio hanno inventato e creato di sana pianta una realtà unica e d’eccellenza assoluta in Puglia ma ormai su tutto il territorio nazionale. Sono riusciti nell’impresa di conciliare progresso con tradizione con questa vera e propria magia della coltivazione idroponica, che permette di ridurre l’impatto dell’attività agricola sull’ecosistema, grazie all’adozione di tecnologie che consentono di abbassare l’emissione di CO2, dal risparmio idrico per ottimizzare lo sfruttamento dell’acqua, fino alla produzione dell’energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici”.

F.lli Lapietra & Happy Casa Brindisi: un legame virtuoso destinato a proseguire ancora per molto! #ForzaBrindisi