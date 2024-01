In occasione della presentazione del nuovo giocatore Frank Barkley, il direttore generale della Happy Casa Brindisi, Tullio Marino, non ha inteso fare polemica per là decisione dei tifosi della curva sud di disertare le tribune del loro settore durante il primo quarto del match di domenica prossima contro Brescia. “Se serve anche questo per vincere – ha detto Tullio Marino – va bene così. Forse basteranno solo 3-4 minuti”.