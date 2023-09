HAPPYCASA – ONE LOVE: MERCOLEDÌ CHIUSURA CAMPAGNA ABBONAMENTI. GIOVEDÌ VENDITA BIGLIETTI VS REGGIO

ULTIMI TRE GIORNI PER ABBONARSI ALLE PARTITE DI CAMPIONATO DELLA HAPPY CASA BRINDISI. A PARTIRE DA GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE IN VENDITA I BIGLIETTI PER L’ESORDIO CASALINGO STAGIONALE

Si comunica che la fase di vendita libera della campagna abbonamenti LBA 2023/24 avrà termine alle ore 20:15 di mercoledì 20 settembre, termine ultimo per sottoscrivere un abbonamento ai match interni del campionato di Serie A.

Permane ancora per pochi giorni la possibilità di scegliere tra i posti liberi messi a disposizione della società nella seconda fase di vendita. Si ricorda che sono incluse tutte le 15 partite di regular season LBA e i titolari di abbonamento, cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo, avranno diritto di prelazione ad eventuali altri eventi durante il corso della stagione. Ogni forma di abbonamento avrà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 21 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra. Si ricorda che le singole partite avranno 3 tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

PARTITA IN PROGRAMMA:

Happy Casa Brindisi vs Unahotels Reggio Emilia |CATEGORIA B|– mercoledì 4 ottobre ore 20:30

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

online sul sito www.vivaticket.it

punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!