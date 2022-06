HAPPYCASA – PATERA RESPONSABILE TECNICO DEL SETTORE GIOVANILE

BRINDISI, 25 giugno 2022 – Happy Casa Brindisi comunica di aver affidato a Gianfranco Patera il

ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile per il prossimo triennio.

La società è particolarmente soddisfatta di accogliere nella famiglia biancoazzurra un allenatore

dall’indubbia esperienza e capacità di lavorare a stretto contatto con i giovani cestisti del territorio

pugliese, e non solo.

Gianfranco Patera ha indossato da giocatore i colori della propria città negli anni ’80, playmaker in

A2 della Pallacanestro Brindisi allenata da coach Pentassuglia che sfiorò il ritorno in Serie A con

Fischetto, Malagoli e Howard nella stagione 1982/83. Successivamente, dagli anni 2000 ad oggi, è

stato indiscusso protagonista di tanti successi in qualità di allenatore e anima dell’Associazione

Polisportiva Dilettantistica Aurora Brindisi.

Il suo patrimonio tecnico, umano e professionale da ex giocatore, docente e allenatore di

pallacanestro sarà a disposizione dei nostri ragazzi e dell’intero team Happy Casa Brindisi che

affronterà le prossime stagioni sportive giovanili.