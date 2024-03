Happycasa sbanca Scafati e continua a sperare!!!

SCAFATI – HAPPYCASA 76 – 84

Grande impresa della Happy casa Brindisi che da’ una forte spallata in ottica salvezza vincendo sul parquet di Scafati per 84 a 76. Partita equilibrata sin dall’avvio. Ottimo primo quarto per la squadra di Sakota che approccia bene il match. La squadra appare pimpante e riesce ad andare a canestro con continuità’. Al primo intervallo Brindisi avanti per 24 a 21. Bene Brindisi anche in avvio di secondo quarto. Vantaggio anche di sette punti. Poi crollo negli ultimi Tre minuti, con tante palle perse. scafati ne approfitta e chiude in vantaggio per 49 a 43 la prima frazione. Buono il terzo quarto per i biancazzurri che vanno all’ultimo intervallo sul vantaggio di 64 a 63. Punto a punto anche nell’ultimo periodo. La Happy casa tiene bene il campo ed e’ sicuramente un’altra squadra rispetto ad un mese fa. A tre minuti dal termine la squadra del presidente Marino e’ avanti di 4 punti. E la Happycasa mantiene le mani sul match e vince per 84 a 76.