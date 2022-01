HAPPYCASA STELLARE CON ALESSANDRO GENTILE!

L’atleta Alessandro Gentile è un nuovo giocatore biancoazzurro.

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaPentassuglia, la Happy Casa Brindisi ha introdotto ai

giornalisti presenti gli ingaggi delle ultime ventiquattrore, presentando dal vivo Alessandro Gentile

e introducendo il prossimo arrivo di Maxime De Zeeuw.

Ecco le prime dichiarazioni di Gentile da giocatore biancoazzurro: “Ringrazio il presidente Marino e

gli artefici della complessa trattativa che mi porta oggi ad essere qui a Brindisi con grande piacere.

Sono molto contento e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e dei miei nuovi

compagni all’interno di una squadra già molto forte con tanti giocatori protagonisti e decisivi.

Arrivo in una società di alto livello dai traguardi importanti raggiunti negli ultimi anni;

rappresentare una squadra del Sud è sicuramente per me un valore aggiuntivo”.

La guardia/ala di Maddaloni, che indosserà la canotta numero 5, ha sottoscritto un accordo valido

fino al termine della stagione sportiva. Nato e cresciuto da una famiglia di cestisti, nel corso della

sua carriera ha conquistato titoli nazionali in Italia e in Europa: con l’Olimpia Milano due scudetti

(2013/14, 2015/16), una Coppa Italia e una Supercoppa (2016); con il Panathinaikos la Coppa di

Grecia (2016/17); con l’Hapoel Jerusalem il campionato israeliano (2016/17). In Nazionale Italiana

ha disputato la Coppa del Mondo nel 2019 e due edizioni Eurobasket nel 2015 e 2013.