HAPPYCASA – XAVIER SNEED COMPLETA IL ROSTER 2023/24

XAVIER SNEED COMPLETA IL ROSTER 2023/24

BRINDISI, 30 agosto 2023 – Happy Casa Brindisi comunica di aver ingaggiato Xavier Sneed, ala statunitense di 196 centimetri, protagonista nell’ultima stagione tra G-League e NBA con la franchigia degli Charlotte Hornets.

Per l’atleta classe 1997 si tratta della prima esperienza in Europa, dopo aver trascorso le ultime stagioni firmando diversi contratti NBA nel 2021/22 con Memphis Grizzlies e Utah Jazz, nel 2022/23 con i Charlotte Hornets (22/23) intervallate dalle esperienze in G-League con i Greensboro Swarm (13 punti, 5.3 rimbalzi, 2.1 assist nel 2021/22; 12.9 punti, 4.9 rimbalzi, 2.5 assist con il 41% da due e 36% da tre nel 2022/23). Nell’aprile del 2021 sceglie di trasferirsi in Canada, ai Niagara River Lions, mettendo in mostra tutte le sue qualità con 17.8 punti, 4.7 rimbalzi, 2.4 assist, 1.6 recuperi a partita.

Xavier Sneed ha completato gli studi nella prestigiosa università di Kansas State Wildcats, dove ha mostrato miglioramenti ogni stagione passando dal ruolo di sesto uomo nel suo anno da matricola a diventare la figura di spicco della squadra nel suo anno da senior dove ha avuto una media di 14,2 punti, 4,8 rimbalzi, 1,8 rubate e 1,7 assist in 32,5 minuti a partita. È l’unico Wildcat nella storia ad aver messo a segno almeno 1.000 punti, 500 rimbalzi, 200 assist e 150 palle recuperate nella carriera universitaria, secondo di sempre in partite giocate e quarto in minuti giocati, guadagnandosi la menzione d’onore ‘All-Big 12’ dai coach della lega nelle ultime due stagioni.

Il commento del direttore sportivo Leo De Rycke: “Siamo molto felici di aver completato la squadra dopo una ricerca approfondita per ricercare l’ultimo tassello da inserire. In queste settimane abbiamo potuto osservare la squadra allenarsi al 90% dei propri effettivi, capendo dal vivo cosa ancora mancasse. Con l’arrivo di Xavier pensiamo di aver trovato l’anello mancante”.

Il roster della Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva 2023/24 è al completo.