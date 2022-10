Hip hop. Ai mondiali una Street school di Brindisi

La Street School Hip Hop Academy di Brindisi, nata nel 2010, e ubicata in via Provinciale S. Vito 102, ha conquistato nuovamente il diritto per rappresentare l’Italia, con i suoi ballerini, al

campionato mondiale dell’Hip Hop Unite che quest’anno si terrà in Portogallo, ad Obidos, con fasi preliminari che saranno in programma venerdì 28 ottobre. Semifinali e F

Finali sabato 29 ottobre. A partire verso il. Paese lusitano saranno 35 ballerini, con le 3 crew della Street School e le coreografie di Teddy Wigga. I ballerini della Street School provenienti da Brindisi, Lecce e Taranto gareggeranno in ben tre categorie differenti: categoria Junior con la crew PRINCE OF THE SOUTH (Sara Amico, Elisa Iaia, Ilaria D’Amico, Laura Zuppetta, Beatriz Molfetta, Sarà Di Candia, Michela Catalano, Ludovica Greco, Aurora Volpe) per ragazzi dai 13 ai 18 anni; categorie Senior con la crew KINGS OF THE SOUTH (Carla Giovinazzo, Francesca Caputo, Ilaria Lacava, Maria Grazia Saponaro, Marika Perrucci, Cecilia Di Lena, Syria Civitale, Serena Epifani) per ragazzi maggiorenni; infine categoria MEGACREW ADULT con la crew IMPERO SQUAD che vede la partecipazione di 25 ballerini.

Non è la prima volta che la Street School rappresenta l’Italia ai Mondiali. E’ già successo nel 2015 a San Diego (USA), nel 2017 a Phoenix (USA), nel 2019 a Leiden (Paesi Bassi).

Ogni anno vengono selezionati all’interno della scuola i ballerini che entrano a far parte delle crew da competizione e preparati per le gare.

Intanto nella Street School continuano le iscrizioni e le prove gratuite anche per i principianti e per chi si vuole approcciare a questo bellissimo mondo della danza hiphop. Il sito web della scuola e’ http://www.streetschool.it.