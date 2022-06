“HIP HOP NIGHT 2022” – GLI ORGANIZZATORI RINGRAZIANO…

L’Asd Street School Ho Hop Academy di Teddy Quaranta, in arte Teddy Wigga con sede a Brindisi vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un evento speciale dedicato alla danza “Hip Hop Night 2022 – 10 edizione”Un progetto che e’ stato possibile realizzare grazie alla disponibilità e gentile collaborazione delle Autorità portuale, della Capitaneria di Porto e del Comune di Brindisi. Certo non e’ stato facile raggiungere questo obbiettivo perché ci sono vari percorsi da seguire, carte, permessi e naturalmente costi perché l’uso del capannone ex Montecatini comporta dei costi, ma tutto questo non ci ha demoralizzato e alla fine siamo riusciti nel nostro intento. Svolgere il nostro evento L, che ha coinvolto più di ottanta ragazzi dai 4 anni in su e le rispettive famiglie con la passione per la danza in questa location suggestiva e particolarissima ha fatto si che la serata sia un successo , rendendo felici sia gli artisti che si sono esibiti , sia il pubblico stesso. Naturalmente a questo evento sono state invitate ufficialmente anche il Sindaco Riccardo Rossi, l’assessore Oreste Pinto che per impegni improrogabili non hanno potuto partecipare, il Professore Avvocato Ugo Patroni Griffi, la dottoressa De Filippo, l’avvocato dottoressa Mangiacotti, il Dottor Tanzarella ed altre autorità. Una serata piacevolissima che ha dedicato anche un doveroso tributo danzante alla grandissima e indimenticabile Raffaella Carra’ proprio nel giorno del suo compleanno che ha animato gradevolmente tutto il pubblico presente, compresi gli operatori. Questo comunicato intendiamo far sapere alla cittadinanza che, seguendo le strade giuste anche se a volte tortuose e costose, noi brindisini possiamo utilizzare strutture secolari e suggestive per lo svolgimento di spettacoli ed eventi all’insegna del divertimento, della passione e dell’allegria di ragazzi e famiglie intere.