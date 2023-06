“HO UDITO IL TUO GRIDO-DALL’INDIFFERENZA ALL’ACCOGLIENZA”, UN INTERESSANTE CONVEGNO PER I 25 ANNI DI CASA BETANIA

Presso il Teatro della Parrocchia San Vito Martire, Brindisi, si è tenuto un interessante convegno organizzato e promosso in occasione del 25° anniversario dell’apertura di Casa Betania. Il convegno sul tema:”Ho udito il tuo grido-dall’indifferenza all’accoglienza” ha visto la presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Nato a Roma l’11 ottobre 1955, è quinto dei sei figli del giornalista Enrico e di Carla Fumagalli, nipote del Cardinale Carlo Confalonieri. Il 20 maggio 2023 la Sala stampa della Santa Sede rende noto che il pontefice lo ha incaricato di dirigere una missione “che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina”. Il 2 giugno 2023 Papa Francesco lo ha nominato giudice della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Sono intervenuti, inoltre, S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, don Peppino Apruzzi, parroco iniziatore dell’esperienza di Casa Betania insieme alla comunità parrocchiale San Vito Martire, e don Claudio Cenacchi, parroco della Parrocchia San Vito Martire. Casa Betania è una realtà importante impegnata nell’accoglienza degli ultimi. Tutto ha inizio negli novanta quando due senzatetto morirono in circostanze simili, scuotendo la vita cittadina. Non era accettabile che due persone fossero morte per strade nell’indifferenza generale. Si costituì l’Associazione “Compagni di Strada” che ha il suo luogo operativo in Casa Betania. Non è un dormitorio o una struttura, ma, piuttosto, un luogo accogliente con persone disponibili ad offrire un’opportunità per ripartire. Un posto dove trovare conforto e assistenza quando ci si sente soli e scoraggiati, una chance per credere che si possa superare un periodo difficile, quando tutto sembra buio. Sono tanti i volontari che donano il loro tempo per accompagnare nei vari bisogni queste persone sfortunate. Non sono degli esperti, ma persone disponibili e instancabili. Gli ospiti sono stranieri e italiani, uomini e donne, bambini, giovani e anziani.

Un incontro importante, che ha richiamato tantissime persone, in concomitanza con la “Giornata Mondiale del rifugiato” che si celebra, appunto, il 20 giugno. “Chi accoglie, in realtà è anche accolto. Il rifugiato è Gesù. Dobbiamo proteggere la famiglia di Gesù- Cardinale Matteo Maria Zuppi”. Anna Consales