HORTUS OSTUNI – DOMENICA “I GIARDINI SOTTOCOSTA” DI NICOLETTA CAMPANELLA

“I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi”: con la scrittrice Nicoletta Campanella alla scoperta dei più bei giardini affacciati sul mare nostrum.

Se ne parla ad Ostuni domenica 23 ottobre nell’ambito della Mostra Mercato Hortus Ostuni

Gli italiani, è noto, amano profondamente il mare, sono navigatori e durante la bella stagione le coste sono solcate dalle più varie imbarcazioni. Esiste un turismo che guarda e osserva dal mare le bellezze del territorio, ed è proprio a loro che la scrittrice Nicoletta Campanella ha voluto dedicare un itinerario alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare con il nuovo volume “I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi. Alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare” edito da Nicla Edizioni, nella collana Le Guide di Nicla.

Dopo il “varo” avvenuto lo scorso mese di luglio al Club Nautico di Viareggio, la scrittrice torna in Puglia per presentare il libro nell’ambito della mostra mercato “Hortus Ostuni”. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle ore 16:30 presso lo spazio incontri della Villa Comunale “Sandro Pertini”. L’incontro si svolge con il Patrocinio della Fondazione Orto Botanico del Salento e dell’Associazione Ville e Giardini di Puglia. Ad introdurre i lavori, Fabio Ippolito, agronomo paesaggista e responsabile tecnico scientifico dell’Orto Botanico del Salento, che ha curato la sezione della Guida dedicata alla Puglia.

Focus della presentazione, saranno proprio i giardini sottocosta pugliesi, con una squisita selezione di giardini, alcuni di interesse storico, ed i loro suggestivi approdi: dai giardini intorno al Mar Piccolo di Taranto alla Masseria Brusca di Nardò, dalla Flora di Santa Maria di Leuca a Palazzo Bacile di Castiglione a Spongano, dal Giardino Botanico La Cutura a Giuggianello, dal Giardino Botanico Lama degli Ulivi a Monopoli, a Villa Bonelli a Barletta per concludere con gli agrumi del Gargano a Rodi Garganico.

Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito genere editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni casa editrice d’arte nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente la scrittrice incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli. Volto noto grazie alle numerose apparizioni in TV, la scrittrice è anche una studiosa del costume e della moda ispirata al floreale e da esperta gardenteller è una inesauribile fonte di storie e di curiosità botaniche.



Con i “Giardini Sottocosta” Nicoletta Campanella porta il lettore dal ponente ligure alla piccola Vienna sul mare passando per le Cinque Terre, l’Argentario, le Costiere, il Conero, il Delta del Po, il sud e le isole. Ogni giardino è corredato di tutte le informazioni per prenotare una visita ed è segnalato il relativo approdo.

Con la sua godibile veste grafica, il volume è un’opera di oltre 400 pagine corredate di 800 immagini, per scoprire luoghi e giardini insoliti. Il libro è anche l’occasione di una lenta lettura per ripercorrere, come ha ricostruito l’autrice, le origini e l’invenzione della Villeggiatura italiana.