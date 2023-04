HORTUS OSTUNI PRIMAVERA 2023:

MOLTO PIU’ DI UNA MOSTRA MERCATO

ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA DI PIANTE E FIORI

Si terrà ad Ostuni presso la Villa Comunale “Sandro Pertini” dal 19 al 21 maggio, l’attesissima edizione primaverile di Hortus.

Non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità presentate da oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, Hortus Ostuni vuole essere anche un percorso di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

A tal proposito ha scelto come tema di questa edizione gli orti botanici ed il loro ruolo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale.

Ospiti d’onore l’Orto Botanico del Salento e quello di Napoli che ci aiuteranno a capire l’importanza della conservazione degli habitat vegetali in un’ottica più ampia di rispetto per la Natura.

Questo infatti è l’obiettivo di Pierangelo Argentieri, Presidente di Puglia Hortus, -l’associazione che organizza questo evento che con l’ultima edizione ha suscitato l’interesse di oltre 20.000 visitatori -, che si auspica “…di contribuire a sensibilizzare sempre più persone nei confronti delle tematiche legate alla salvaguardia della natura……”, condivise anche dal Comune di Ostuni che da tanti anni ospita la manifestazione.

Tra le varie iniziative, sabato 20 maggio è tutto pronto per i festeggiamenti del B-day delle api: è la giornata internazionale a loro dedicata e Hortus la celebra con incontri e laboratori per conoscerle e proteggerle. Si potrà così scoprire quanto siano fondamentali nel contribuire a mantenere un ambiente sano e ricco di biodiversità. Forse non tutti ancora sanno che sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo!

A Hortus Ostuni si potranno inoltre raccogliere tanti consigli per avere piante e fiori sani e rigogliosi, e per curare al meglio orti e balconi; grandi e piccini potranno anche partecipare a interessanti laboratori per imparare come si pianta un albero.

La mostra mercato sarà aperta al pubblico venerdì 19 dalle 15.00 alle 20.00, sabato 20 e domenica 21 dalle 9.00 alle 20.00, ingresso gratuito.