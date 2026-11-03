Hortus Ostuni, successo per l’edizione autunnale al Parco “Prof. Luigi Greco”

Circa 10mila visitatori in tre giornate. Oltre 50 espositori da tutta Italia

e un’importante occasione per riscoprire uno spazio verde della “Città bianca”.

Circa 10mila persone hanno partecipato all’edizione autunnale di Hortus Ostuni, che dal 30 ottobre al 1° novembre ha animato il Parco “Prof. Luigi Greco”, nuova location della manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale Hortus Puglia, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ostuni. Un risultato significativo che conferma il successo dell’iniziativa, nonostante il cambio di sede e le condizioni meteorologiche non sempre favorevoli.

Tre giornate dedicate al verde, alla biodiversità, alla cultura e alla sostenibilità hanno trasformato il parco cittadino in un vivace luogo di incontro e partecipazione, accogliendo oltre 50 espositori provenienti da diverse regioni italiane, tra vivaisti, produttori, artigiani e operatori del settore. Una proposta articolata che ha spaziato dalle piante ornamentali alle varietà botaniche meno conosciute, dalle produzioni artigianali alle soluzioni per il giardinaggio e la progettazione degli spazi verdi.

Il trasferimento al Parco “Prof. Luigi Greco” ha rappresentato una delle principali novità di questa edizione, rivelandosi anche un’importante opportunità per la città. Hortus ha infatti consentito a tanti ostunesi di conoscere più da vicino, frequentare e riscoprire uno spazio verde pubblico che rappresenta un patrimonio da valorizzare e vivere durante tutto l’anno. La manifestazione ha così contribuito a rafforzare il rapporto tra cittadini e territorio, mettendo al centro il valore dei parchi urbani quali luoghi di socialità, benessere e incontro con la natura.

La risposta del pubblico, con una partecipazione stimata in circa 10mila presenze, ha premiato la scelta organizzativa, confermando la capacità di Hortus di coinvolgere cittadini, appassionati, famiglie e visitatori anche in un contesto meteorologico non particolarmente clemente.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha dichiarato Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia -. Nonostante il cambiamento della location e un tempo non sempre favorevole, Hortus ha registrato una partecipazione straordinaria, con circa 10mila visitatori in tre giorni. È la dimostrazione di quanto questa manifestazione sia cresciuta negli anni e di quanto il pubblico riconosca il valore di un appuntamento, che mette al centro la natura, la cultura del verde e la sostenibilità. Il Parco “Prof. Luigi Greco” si è rivelato una cornice significativa – ha proseguito Argentieri -, offrendo anche a tanti ostunesi l’opportunità di conoscere e riscoprire un importante spazio verde della propria città. Ci auguriamo che questa esperienza possa contribuire a una sua sempre maggiore valorizzazione e fruizione. Un risultato, quello di questi giorni – ha concluso il presidente di Hortus Puglia -, che vogliamo condividere con il Comune di Ostuni, gli espositori, le associazioni, le istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento».

Accanto all’area espositiva, un articolato programma culturale e divulgativo ha coinvolto esperti, autori, professionisti e realtà associative, proponendo momenti di approfondimento sui temi ambientali, sulla biodiversità, sulla tutela del paesaggio, sulla sostenibilità e sul rapporto tra uomo e natura.

Grande partecipazione anche alle attività laboratoriali e alle dimostrazioni pratiche, che hanno consentito a grandi e piccoli di avvicinarsi concretamente al mondo del verde, dell’artigianato e delle produzioni naturali, attraverso esperienze educative e creative.

L’edizione autunnale di Hortus Ostuni si conclude dunque con un bilancio positivo, consolidando il ruolo della manifestazione quale appuntamento di riferimento per la cultura del verde e la sensibilizzazione sui temi ambientali. Un’esperienza che, oltre a favorire l’incontro tra espositori e pubblico, ha contribuito a valorizzare il Parco “Prof. Luigi Greco”, restituendolo alla comunità come luogo di partecipazione, conoscenza e condivisione.

E ora? Gli organizzatori danno appuntamento alla prossima edizione di Hortus, quella alla quale già si lavora in vista della primavera 2027.