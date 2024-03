Hotel Barsotti ha adottato l’area verde di un rondò nella zona industriale

Stamattina, alla presenza dell’assessore al Decoro Urbano, Gianluca Quarta e del Presidente del consorzio Asi, Vittorio Rina, si è tenuta una cerimonia di consegna della riqualificata aiuola di via Sabin, in zona industriale. L’Hotel Barsotti, infatti, ha voluto adottare lo spazio verde, mostrando spiccata sensibilità verso il decoro urbano. Un bel gesto che il Consorzio ASI e l’amministrazione Marchionna intendono trasformare in buona pratica, nell’ottica di una rinnovata e proficua collaborazione con la Brindisi produttiva.