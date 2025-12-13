House of Lucie ospita The Human Encounter del brindisino Marrazza

Domenica 14 dicembre, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), sarà inaugurata la mostra “The Human Encounter”, personale del fotografo brindisino Carlo Marrazza, un progetto che nasce come indagine visiva sull’incontro umano, raccontato attraverso ritratti che non sono mai rubati né costruiti.

Questa esposizione di carattere documentaristico raccoglie immagini che sono il risultato di un momento reale e condiviso, in cui le persone ritratte hanno scelto di fermarsi, di essere viste e di abitare quell’istante che precede lo scatto. Le fotografie non intendono definire culture né proporre spiegazioni assolute, ma invitano lo spettatore a collocarsi accanto al fotografo, davanti alla stessa persona, nello stesso frammento di vita. L’editing segue la medesima idea di sincerità: essenziale, privo di contrasti drammatici o effetti sorprendenti. La postproduzione è ridotta al minimo, con l’obiettivo di rispettare luce, pelle, materiali ed espressioni così come si sono manifestati. L’estetica rimane sobria, diretta, fedele alla natura di questi incontri. The Human Encounter parla di presenza, attenzione e reciprocità. Racconta ciò che accade quando ci si avvicina lentamente, con rispetto, lasciando che un volto sconosciuto diventi, per un istante, un volto condiviso.

Autore del progetto è Carlo Marrazza, fotografo brindisino che si è distinto nel panorama internazionale grazie alla capacità di trasformare il ritratto in un vero racconto. Negli ultimi anni ha ottenuto vari riconoscimenti come il Lucie Awards e il premio Non-Professional People Photographer of the Year agli International Photography Awards, che ha evidenziato la forza espressiva e la sensibilità delle sue immagini.

La ricerca di Carlo Marrazza, presente in occasione dell’inaugurazione, si colloca tra reportage e fine art, con una sensibilità capace di trasformare ogni immagine in un frammento di storia. Si concentra sulle persone e sulle comunità, con un approccio che va oltre la semplice estetica. Nei suoi ritratti emerge la volontà di restituire dignità ai soggetti, cogliendo emozioni e storie celate dietro i volti. Predilige il bianco e nero per accentuare la dimensione narrativa, ma ricorre al colore quando diventa parte integrante del racconto. Tra i progetti più significativi figurano le serie dedicate alle comunità nomadi e alle culture tradizionali, documentate con uno sguardo rispettoso e attento. Le sue fotografie diventano testimonianza di mondi che rischiano di scomparire, offrendo al pubblico una riflessione sulla memoria e sull’identità. È questa capacità di unire tecnica e visione che ha reso Carlo Marrazza una voce originale e autorevole della fotografia contemporanea.

La mostra rimarrà aperta, gratuitamente, fino al prossimo 11 gennaio dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13.

House of Lucie – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Apertura: 18.30