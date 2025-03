HS Carovigno Basket domina il derby: 13 vittorie su 13 e regular season perfetta

Spettacolo al Pala Fernando Prima: pubblico numeroso e corretto per un grande pomeriggio di sport. San Vito lotta con orgoglio, ma la superiorità tecnico-tattica dei rossoblù è evidente. Ora si pensa ai playoff

L’HS Carovigno Basket chiude la regular season con un percorso immacolato: 13 vittorie su 13 e un’altra prova di forza nel derby contro la Nuova San Vito, battuta 79-57 al termine di una gara intensa e combattuta, ma sempre nel segno della correttezza.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio al Pala Fernando Prima è stato il pubblico accorso numeroso a testimoniare che la passione per lo sport può essere travolgente anche quando si disputa una categoria (cosiddetta) “minore” quale può essere la DR2. Una sottolineatura va fatta alle tantissime famiglie con bambini al seguito presenti sugli spalti a tifare e sostenere la squadra con entusiasmo e partecipazione, che hanno trasformato il derby in una vera festa dello sport.

La partita

San Vito ha lottato con determinazione e non ha mai smesso di crederci, ma la superiorità tecnico-tattica dell’HS Carovigno è emersa con decisione, permettendo ai rossoblù di controllare il match e consolidare il primo posto in classifica. Difesa solida, ritmo alto e grande intensità offensiva hanno fatto la differenza, confermando il dominio dei ragazzi di coach Leuzzi in questa straordinaria stagione regolare.

Verso i playoff: ora si fa sul serio!

Con il primo posto già in cassaforte, l’HS Carovigno Basket si prepara all’ultima gara di campionato prima di tuffarsi nei playoff, dove ritroverà proprio San Vito in una sfida che promette spettacolo. Ora è tempo di ricaricare le energie, consapevoli di aver costruito una stagione perfetta e pronti a dare il massimo nella fase decisiva.

Grazie al pubblico meraviglioso per il supporto costante: il vero sesto uomo in campo.

Tabellini:

HS Carovigno Basket 79 – 57 Nuova San Vito

Punti: Sanchez 4, Piliego, Ranieri, Tina, Lescot 19, Iaia 7, Poska 21, Marraffa 2, Monna 9, Proto n.e., Sandoval 12, Guadalupi 7.

Coach:Leuzzi – Assistenti: Lococciolo, Menzione.