HS Carovigno Basket, è tempo di finale: sfida alla Lupa Lecce per il sogno DR1

Oggi, domenica 27 aprile alle 19.30 l’attesissima finale del girone: HS Carovigno Basket e Lupa Lecce si ritrovano per la quarta volta in stagione, con in palio l’accesso al turno decisivo verso la promozione in DR1

È arrivato il momento più atteso di questa prima fase dei playoff: la finale del girone. L’HS Carovigno Basket, oggi, domenica 27 aprile alle ore 19.30, sfiderà la Lupa Lecce in una partita che promette emozioni forti, adrenalina e spettacolo puro.

Dopo aver dominato nei tre precedenti stagionali contro la formazione salentina, i rossoblù si preparano a un nuovo scontro, ancora più importante: stavolta in palio c’è il pass per la finalissima che vale la promozione in DR1. Ma la finale è un capitolo a sé: qui non contano più i precedenti, conta solo il presente.

La vincente di questa griglia disputerà, insieme alle due vincitrici degli altri gironi e alla miglior finalista sconfitta, un ulteriore turno playoff, sempre al meglio delle tre gare.

Nella nuova griglia verranno sorteggiate le sfide, tenendo conto che le due migliori vincenti saranno teste di serie e potranno contare sul fattore campo.

Chi vincerà anche questa nuova serie, conquisterà ufficialmente la promozione in DR1.

L’HS Carovigno Basket è pronto a riprendere il suo cammino.