I “5 STELLE” IN VISITA NEL PORTO DI BRINDISI

Visita quest’oggi di una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle, su proposta della parlamentare brindisina Valentina Palmisano, per capire le esigenze, anche a livello normativo, dello scalo portuale di Brindisi per svilupparsi e per intercettare nuove occasioni di rilancio economico. La delegazione e’ stata accompagnata dal presidente dell’Autorità portuale Ugo Patroni Griffi, dall’Ammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata jonica delle Capitanerie di Porto e dal comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Fabrizio Coke. I parlamentari in visita erano il sen. Agostino Santillo, il sen. Mauro Cotorti, l’on. Valentina Palmisano, il sen. Dell’Olio e l’ on. Diego De Lorenzis. Il presidente Patroni Griffi ha illustrato alla delegazione i cinque porti del Sistema, le loro peculiarità, le opere in cantiere e i progetti dell’Ente, mentre ha ribadito alla stampa che l’unico modo per rilanciare il porto con i dragaggi è costituito dalle casse di colmata, punto di accesa discussione con l’Amministrazione comunale.