I BAMBINI DEL RIONE PARADISO IN MARCIA PER LA PACE!

I bambini del quartiere Paradiso hanno coinvolto tutti i suoi abitanti in una atmosfera di lunga e intensa emozione. Hanno sfilato, dai più piccoli dei plessi dell’infanzia Agazzi e Santa Rita ai più grandi di classe quinta di tutta la scuola primaria Sandro Pertini, invocando la Pace, con garbo e voci timide.

Gli occhi pieni di speranza. Ancora una volta al Paradiso si compie un miracolo: la sua popolazione unita e compatta, vicina alla Scuola e grata per come essa opera sul territorio focalizzandosi sulla crescita e lo sviluppo morale del cittadino di domani, sul senso civico e sulla cooperazione. Tutto ciò accade in sinergia con la Parrocchia e con i cari preziosi amici del CAG (Centro di aggregazione giovanile) che rappresentano per noi docenti un pilastro importante per la lotta alla dispersione scolastica e per le altre finalità sopra elencate. Un ringraziamento va alle famiglie, ai collaboratori scolastici, alla nostra Dirigente dell’ IC Paradiso Tuturano, la Prof.ssa Marina Nardulli che, fin dal suo arrivo, ha vissuto tre anni intensi dedicati a tutti i plessi, comprese le due scuole secondarie di primo grado dei quartieri Paradiso e Tuturano.