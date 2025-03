I bambini della “Modigliani” hanno invaso la caserma dei Vigili del Fuoco

Si sono svoltI nelle giornate del 20 e 21 Marzo gli incontri didattici programmati presso la sede del Comando Provinciale dei Vigilid el Fuoco di Brindisi con i bambini della Scuola dell’Infanzia del Plesso Scolastico Modigliani 16 di Brindisi. Ad accogliere i bambini, (felicissimi di questa esperienza), e le docenti c’è stato il personale dei vigilid el fuoco che si è adoperato per fare visionare i mezzi, le attrezzature e alcune manovre inerenti il soccorso vista anche la presenza dell’ unità cinofila. Per tale occasione si ringraziano il Comandante Ing. Giuseppe GALGANO, i funzionari

Ing. Maria Consiglia TARANTINI, IAE Mino TASSO e tutto il personale che si è adoperato per fare in modo che queste due giornate si svolgessero nella massima sicurezza.