“Promettete di proteggere questi alberi dal vento, dal caldo e dalla disattenzione e di rispettare i loro rami, le loro foglie e gli animaletti che verranno ad abitarci?” Con questo solenne giuramento si sono concluse le iniziative realizzate oggi, 24 novembre, in occasione della Giornata degli Alberi realizzate ad opera del GAL Valle d’Itria e del Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce, in sinergia con il Comune e con la Protezione Civile di Fasano.

Protagonisti della mattinata, fra piantumazioni e messe a dimora di piante tipiche della macchia mediterranea, sono stati gli alunni dei plessi “Madre Teresa di Calcutta” a Pezze di Greco e del plesso “Don Milani” di Montalbano dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Pezze di Greco di Fasano.

“L’iniziativa, è stata l’occasione per far comprendere ai più piccoli l’importanza degli alberi per la natura e per l’uomo e per sensibilizzarli sul tema anche attraverso attività pratiche come la piantumazione” ha sottolineato Giovanni Laera, Consigliere del GAL Valle d’Itria, che ha guidato i piccoli agricoltori nelle attività pratiche sul campo.

“Creare una sensibilità nei ragazzi è la strada maestra per stimolare la loro curiosità e per permettere loro di fissare l’importanza che gli alberi svolgono non solo rispetto al tema cardine della biodiversità ma anche rispetto all’incommensurabile valore in termini di identità e cultura soprattutto nel territorio di Fasano per la presenza della Piana degli Ulivi monumentali” ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria “Per questo ringrazio il Dirigente Scolastico Pierluca Renna per aver accolto la proposta e le insegnati per il lavoro preparatorio realizzato. Grazie infine al Comune di Fasano per il supporto organizzativo”.