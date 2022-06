I bambini protagonisti nel Festival del libro Emergente di Mesagne

“Lorenzo &Irene. La grande battaglia contro Re Covid19” di Daniele De Paola, edito da Vesepia, è il titolo del libro che animerà la serata di oggi 28 giugno presso il Salento Fun Park Via Udine a Mesagne, ore 20.30.

Il testo è interamente dedicato ai piccoli lettori.

Oltre a Lorenzo &Irene altri eroi condurranno i bambini attraverso questa battaglia che non ha come nemico solo il Re Covid ma anche il pregiudizio, il razzismo e altri temi importanti per la crescita dei nostri piccoli amici.

L’autore ha voluto incanalare la sua esperienza come grafico in questo progetto per i piccoli, per far passare messaggi importanti, e quale miglior modo se non quello di inventare supereroi bambini e mostri da combattere? La serata prevede anche un laboratorio dedicato ai piccoli ospiti e altre sorprese che non possiamo svelare.

Ingresso libero. Il Festival del libro Emergente è inserito nel cartellone estivo “Mesagnestate2022 – lo spettacolo dell’inclusione” e gode del Patrocinio della Città di Mesagne