I BRINDISINI LUIGI PATISSO E “FRANCO 14” PRONTI A SBARCARE NEL CINEMA!

Dopo aver conquistato successi inaspettati sui social, i brindisini Luigi Patisso e “Franco 14” si apprestano a fare il loro esordio nel cinema, La conferma giunge dal produttore Amedeo Letizia il quale parla di Luigi Patisso come di uno degli attori impegnati nella realizzazione del film “Pasquale Rotondi, un eroe italiano”.

Il film è ambientato nella regione Marche e Patisso interpreta il ruolo di un ufficiale tedesco delle SS che durante la seconda guerra mondiale è impegnato nel saccheggio di opere d’arte. Rotondi, invece, è un giovane studioso che viene nominato soprintendente delle Marche, con il gravoso compito di proteggere le opere d’arte, nascondendole nel migliore dei modi. la scelta ricade sulla Rocca di Sassocorvaro dove vengono stivate innumerevoli opere d’arte, tra cui quadri di Raffaello, Piero della Francesca, Tiziano, Crivelli e Paolo Uccello. Il suo è un lavoro interminabile, tanto è vero che alla fine riesce a portare in salvo ben ottomila opere d’arte. Ma poi ci sono voluti decenni prima che qualcuno comprendesse fino in fondo la portata delle sue gesta. Da qui la scelta di dedicargli un film in cui il brindisino Luigi Patisso darà il meglio di se per dimostrare ad una platea nazionale il suo valore.

Ma il cinema coinvolgerà anche il suo compagno di risate nelle tante “uscite” sui social: Franco 14.

Per lui è pronto un ruolo nella commedia sentimentale “1 + 1 = 3” diretto da Igor Maltagliati e che si sta girando in varie location tra Puglia, Marche e San Marino.

C’è da giurare che entrambi i film riscuoteranno un buon successo anche grazie agli attori brindisini.