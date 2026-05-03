I.C. “Cappuccini” – iniziativa per la Settimana della Biodiversità

In occasione della Settimana della Biodiversità, si è tenuto un incontro presso l’Istituto Comprensivo “Cappuccini” volto a illustrare i risultati dei percorsi didattici legati alla sostenibilità e al recupero delle tradizioni agricole locali.

Sono intervenuti la dirigente scolastica Rosetta Carlino, il dottor Adriano Di Donna (Università di Bari) e Vincenzo Pugliese dell’Azienda Agricola Pugliese.

Sono stati presentati i lavori degli studenti relativi all’orto scolastico, realizzati attraverso l’uso di materiali riciclati e tecniche di semina diretta. Sono state inoltre testate diverse metodologie di coltivazione, tra cui la pacciamatura con paglia e con materiali plastici rigenerati.

Ampio spazio è stato dedicato all’importanza della biodiversità del nostro territorio, con un focus sul recupero di varietà locali di alberi da frutto e ortaggi. È stato sottolineato il ruolo fondamentale della conservazione dei semi, citando l’esempio di Nonno Antonio Pugliese, custode di sementi tramandate per generazioni.

Non potevano mancare i collegamenti tra biodiversità e le tradizioni popolari, come nel caso delle carote di Tiggiano (legate alla festa di Sant’Ippazio) e delle numerose varietà di pomodori pugliesi, analizzate sia per il consumo fresco che per la trasformazione in salsa.

L’incontro si è concluso con tante domande da parte degli studenti frequentanti la prima classe scuola media della “Leonardo Da Vinci, evidenziando un notevole interesse e una partecipazione attiva per l’agricoltura, la biodiversità e nostra cultura e storia che spesso viene dimenticata.