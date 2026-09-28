I Calzari di San Francesco a Brindisi

I calzari di San Francesco d’Assisi fanno tappa da oggi a Brindisi, nell’ambito della “Peregrinatio” promossa dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi, nel quartiere La Rosa, retta da don Cosimo Schena.

Secondo la tradizione, il Santo attraversò Brindisi durante il viaggio di ritorno dalla Terra Santa. A distanza di secoli, saranno ora le calzature utilizzate da Francesco nell’ultima parte della sua vita a essere accolte in città.

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo perché, secondo quanto riferito dagli organizzatori, è la prima volta in 800 anni che i calzari lasciano il convento di Assisi.

La reliquia sarà ospitata nella chiesa di San Francesco d’Assisi fino al 4 ottobre. Nel pomeriggio di oggi e’ sta celebrata la Santa Messa presieduta da mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari.

Dal 29 settembre al 4 ottobre i fedeli potranno venerare i calzari ogni giorno dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Alle 16.00 è prevista la preghiera quotidiana “Sui passi di Francesco”, mentre alle 20.00 sono programmati momenti di convivialità, concerti e musical. Tra gli appuntamenti principali figura la Veglia del Transito di San Francesco, in programma il 3 ottobre alle 20.00. Il 4 ottobre le celebrazioni si concluderanno con la processione della reliquia lungo le strade del quartiere La Rosa.