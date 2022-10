I CANOTTIERI E L’ALLENATORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI PARTONO PER I MONDIALI DI BEACH SPRINT 2022 DI SAUNDERSFOOT IN GALLES

Nella giornata di Lunedì 10 Ottobre 2022, presso l’aula formazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa durante la quale sono stati consegnati dal Comandante Provinciale, nonché presidente del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, P.D. Giulio CAPUANO, il body azzurro dell’Italia ed il vestiario della Nazionale Italiana ai due atleti del gruppo sportivo VV.F., Matteo PALAZZO e Nicola CENTONZE, che, poco meno di un mese fa, si sono diplomati CAMPIONI D’ITALIA nella specialità del due di coppia coastal rowing beach sprint nella categoria junior maschile ed hanno conquistato, di diritto, la convocazione, da parte del Direttore Tecnico della nazionale Italiana Francesco Cattaneo, ai mondiali coastal rowing beach sprint, che si terranno 14 e 16 Ottobre 2022 sulle spiagge di Saundersfoot, Galles.

Presenti alla cerimonia anche molti atleti del gruppo sportivo, diverse testate giornalistiche ed il direttore tecnico del gruppo sportivo, CR Antonio COPPOLA, allenatore e senz’altro autore di questo traguardo raggiunto dai suoi atleti. CENTONZE e PALAZZO, assieme all’allenatore COPPOLA, sono già partiti alla volta di Saundersfoot, dove, una volta arrivati, effettueranno degli allenamenti di prova in vista delle batterie di qualifica, previste già da venerdì 14. Le gare potranno essere seguite sul canale YOUTUBE, sul canale ufficiale della WORLD ROWING, organizzatrice di tutti i Campionati Mondiali.

Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che cercheranno di tornare in Italia con un’altra soddisfazione, questa volta rappresentando l’intero Paese a livello mondiale.