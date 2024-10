I Carabinieri del NAS di Taranto donano alla Farmacia del Perrino bottiglie di alcol puro confiscate

Nei giorni scorsi, bottiglie di alcol puro sequestrate durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto sono state donate alla Farmacia ospedaliera del Perrino: un autista dell’Asl Brindisi ha ritirato il prodotto che, come autorizzato dall’Autorità giudiziaria, sarà impiegato per preparazioni galeniche e disinfettanti.

I Carabinieri, successivamente, hanno assistito a tutte le procedure di immagazzinamento.

“Quando ci sono revoche di specialità medicinali – spiega la direttrice della Farmacia ospedaliera, Teresa Calamia – noi ci occupiamo del campionamento dei prodotti. Nel periodo Covid abbiamo partecipato al controllo dei dispositivi di protezione, come le mascherine, confiscati dai Carabinieri del NAS. Nel caso dell’alcol, la contraffazione riguardava aspetti non legati alla qualità del prodotto. L’alcol è stato sottoposto a test di laboratorio ed è stata accertata la presenza di tutte le caratteristiche chimico-fisiche idonee alla preparazione di gel disinfettanti e farmaci galenici. Voglio ringraziare per questa fattiva collaborazione – conclude la direttrice – il Comandante e tutti i Militari del NAS di Taranto”.