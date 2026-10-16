I Colori dell’Energia: Matarrelli domani interviene sul tema dell’acqua pubblica

Il presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Toni Matarrelli, parteciperà domani, sabato 17 ottobre, alle 11, alla seconda edizione de “I Colori dell’Energia” all’interno del panel intitolato “Acqua, bene comune per la sostenibilità”.

L’incontro, in programma nella sala dell’Installazione al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi, approfondirà la stretta interdipendenza tra risorsa idrica, produzione energetica, tutela dell’ambiente e gestione pubblica delle infrastrutture strategiche.

I lavori del panel, coordinati e moderati dal direttore del Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello, vedranno un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, vertici aziendali ed esperti del settore. Insieme al presidente Toni Matarrelli si alterneranno negli interventi Giorgia Palma, responsabile sviluppo grandi derivazioni idroelettriche e pompaggi di Edison, Gianfredi Mazzolani, direttore di ricerca, sviluppo e attività internazionali di Acquedotto Pugliese SpA, e Francesco Rogoli, sindaco di Mesagne e componente del consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese.

La discussione sarà arricchita dai contributi del presidente di Acque del Sud Luigi Giuseppe Decollanz, del CEO e fondatore di Green Independence Alessandro Monticelli, del deputato della Repubblica Italiana Claudio Stefanazzi, della process engineer di Geko SpA Giovanna Scione, di Marilena Barbaro della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e dell’ingegnere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Isabella Trulli.