I consiglieri regionali Matarrelli e Lettori hanno incontrato il Prefetto Aprea

«Questa mattina io e la mia collega Isabella Lettori, nella nostra funzione di consiglieri regionali, abbiamo incontrato il nuovo Prefetto di Brindisi Sua Eccellenza Guido Aprea, al quale abbiamo rivolto i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che è stato chiamato a svolgere».

Lo dichiara il consigliere regionale Toni Matarrelli, commentando l’incontro avvenuto presso la Prefettura.

«Nel corso del colloquio – prosegue Matarrelli – abbiamo riscontrato grande attenzione e sensibilità verso le esigenze del territorio e delle comunità locali. Da parte nostra, abbiamo assicurato piena collaborazione istituzionale per il futuro, nella convinzione che il dialogo tra Regione e Prefettura sia fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide che interessano la provincia di Brindisi».

«Lavorare insieme, nel rispetto dei ruoli, è la strada migliore per garantire coesione, sicurezza e sviluppo alle nostre comunità», conclude Isabella Lettori.