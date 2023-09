I DIRITTI DELLA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO. SE NE PARLA DOMANI A SAN VITO

La donna nel mondo del lavoro ha sempre gli stessi diritti di un uomo? E se il lavoro rientra nel mondo dello dello sport? E se lo sport in questione è il calcio? Il calcio femminile negli ultimi anni si sta ritagliando un ruolo importante nel palcoscenico sportivo nazionale, ma alla base di questo capita di dover mettere in discussione alcuni principi fondamentali della nostra società, è quanto successo ad Alice Pignagnoli, calciatrice professionista e campione d’Italia nel 2012 con la ASD Torres Calcio. Nell’ottobre del 2022 incinta della sua seconda figlia, a differenza di quanto era già accaduto nel 2019, quando militava nel Cesena, per la gravidanza della sua primogenita, Alice si trova di colpo senza stipendio ed esclusa dalla rosa della squadra della Lucchese. Possibile mai che una sportiva deve dover scegliere tra la carriera sportiva, in questo caso, e un figlio? Il mondo dello sport dovrebbe essere lo strumento per eccellenza nella difesa dei diritti e non il posto in cui gli stessi vengono messi in discussione.

Di tutto questo, domani, domenica 10 settembre, a partire dalle ore

19.00 in Piazza Leonardo Leo, San Vito dei Normanni, avremo il piacere di parlarne direttamente con Alice Pignagnoli, alla presenza dell’inviato speciale, giornalista RAI, Saverio Montingelli.