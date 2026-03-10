I diritti delle donne. Incontro a San Pancrazio S.no

Si è svolto con grande successo l’incontro “Tre sguardi, un unico cammino”, organizzato dall’Inner Wheel Club Mesagne Appia Antica in collaborazione con l’Associazione Laboratorio Donna, presso l’Istituto Tecnologico di San Pancrazio Salentino, sotto la direzione del prof. Mario Palmisano Romano, con il coordinamento del vicepreside prof. Vincenzo Renna, e il supporto di docenti e personale tecnico.

Il progetto, ideato dalla presidente dott.ssa Nezia Schiavano, è stato inaugurato con la lettura di una poesia elegantemente cesellata da lei stessa, racchiudendo in versi l’essenza dell’iniziativa e rendendo omaggio al percorso di conquista dei diritti delle donne. La presidente dell’Associazione Laboratorio Donna ha proposto un breve ma efficace excursus storico sui diritti delle donne, ricordando gli 80 anni del diritto di voto femminile e il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Il cuore dell’iniziativa è stato un dialogo intergenerazionale tra tre voci: Dott.ssa Marina Suma (passato), Prof.ssa Anna Maria Faggiano (presente) e Anna Maria Martin (futuro), con lettura di lettere personali e invito agli studenti a impegnarsi per i diritti delle donne.

Momento clou musicale con il duo “Li Mpizzica Focara”, espressione della pizzica popolare salentina, in cui uno studente ha cantato e suonato personalmente la fisarmonica, accompagnato da un tamburellista, eseguendo un brano contro la violenza sulle donne. Gli interventi sono stati moderati dalla dott.ssa Iacopina Maiolo, psicologa e psicoterapeuta, che ha guidato il dialogo con gli studenti favorendo riflessione e partecipazione attiva.