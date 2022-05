I FRATELLI MARAZIA, FRANCESCO E MICHELE (FEELGOOD CELLINO SAN MARCO), BRILLANO D’ORO A RICCIONE



Al Campionato Nazionale Acsi di Riccione Francesco conquista tre ori individuali e un bronzo in staffetta, Michele un oro e due argenti individuali e due bronzi in staffetta.



Si sono svolti il 30 aprile e l’1 maggio a Riccione le finali nazionali del campionato nazionale Acsi che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti e più di 1300 cartellini gara.

Una manifestazione importante per il settore natatorio, in particolare per il nuoto pugliese, molto coinvolto nel circuito Acsi.

La Fellgood di Cellino San Marco, presente con 26 atleti, ha brillato aggiudicandosi il nono posto complessivo.

Spiccano nella compagine cellinese i due fratelli Marazia che, al debutto nazionale, hanno brillato in tutte le specialità.

Francesco, 6 anni, ha conquistato l’oro nei 25 dorso, nei 25 stile libero e nei 25 rana, oltre a conquistare un bronzo nella staffetta 4×25 stile libero con i compagni Michele Marazia, Vito Marulli e Marco Pezzuto.

Michele, 8 anni, ha vinto i 50 dorso e ha conquistato due argenti nei 50 stile libero e nei 50 rana, oltre ad un quarto posto nei 50 farfalla. Insieme ai compagni Francesco Marazia, Vito Marulli, Marco Pezzuto, Davide Genco Russo ha conquistato due bronzi nelle staffette 4×25 stile libero e 4×25 mista.

Entrambi si sono distinti già alle fasi provinciali e regionali del circuito Acsi e il campionato nazionale è stata la conferma sia cronometrica che tecnica del grande lavoro svolto durante l’anno sotto la guida del coach Bozzetti Marta.

Altre due importanti medaglie per la Feelgood sono arrivate dalle staffette: la 4×50 mista esordienti B maschi ha vinto l’oro con Baldassarre Antonio, Carlino Gian Marco, Esposito Ismaele e Maggi Jacopo e la 4×50 mista assoluti maschi ha vinto il bronzo con Molfetta Stefano, Pezzolla Giorgio, De Giorgi Federico, Bonetti Simone.

Per la categoria esordienti hanno partecipato: Baldassarre Antonio, Baldassarre Rachele, Carlino Gianmarco, Corliano’ Davide, D’amone Victoria, Epifani Andrea, Esposito Ismaele, Genco Russo Davide, Maggi Jacopo, Marazia Michele, Marazia Francesco, Marulli Vito e Pezzuto Marco; mentre per le categorie Ragazzi e Juniores hanno partecipato: Rizzo Giulia, De Vitis Emanuele, De Vitis Gabriele, Molfetta Stefano, Leone Benedetta, Perrone Giada, Epifani Agnese, Dell’Atti Andrea, Aspromonte Sofia, Bonetti Simone, De Giorgi Federico, Pezzolla Giorgio, sotto la guida del coach Bozzetti Marta, di Marra Chiara e Caiulo Mattia.