I genitori del piccolo Cristiano: “Grazie a tutti”

Con immensa gratitudine desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni difficili stanno circondando il nostro Cristiano di amore, preghiere e sostegno. La vostra vicinanza ci sta donando forza, speranza e fede.

Il nostro grazie più sentito va al Direttore Generale della ASL Brindisi, dott. Maurizio De Nuccio, al Direttore Sanitario dell’Ospedale Perrino, dott. Andrea Molino, al Consigliere Regionale Mauro Vizzino e al Consigliere Comunale Roberto Quarta, per la loro attenzione, umanità e disponibilità in questa emergenza.

Un profondo ringraziamento va inoltre a tutti i brindisini e a tutte le associazioni del territorio che si sono mobilitate con grande generosità per la raccolta fondi: il vostro affetto ci sostiene ogni giorno.

Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine anche alla stampa e a tutte le testate online che hanno dedicato attenzione e spazio al nostro piccolo Cristiano. La vostra sensibilità ha contribuito a far arrivare la sua storia a tante persone dal cuore grande.

Cristiano è in attesa di ulteriori esami; vi terremo aggiornati. Continuate, per favore, a pregare per lui: il vostro amore è un dono prezioso.

Siamo a Bari accanto al nostro bambino. Per aggiornamenti, potete contattare mio fratello a Brindisi al numero 328 1414279.

Grazie, davvero, con tutto il nostro cuore.

I genitori di Cristiano

Altavilla Vincenzo – Giudice Valentina