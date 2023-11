I GIARDINETTI DI VIA RUTA DEVASTATI DALLE RADICI DEGLI ALBERI

Le immagini che vi proponiamo si riferiscono ai giardinetti che si trovano in via Ruta, a due passi dal vecchio palazzetto dello sport del rione Casale. Si tratta di un posto frequentato quotidianamente da centinaia di studenti, anche in considerazione del fatto che nelle vicinanze ci sono alcuni istituti scolastici superiori e quindi gli studenti – soprattutto i pendolari – sostano a lungo nei pressi di un chioschetto per aspettare i mezzi pubblici per tornare a casa. In altri orari, invece, il piccolo parco è frequentato da gente anziana o dai proprietari di cani che portano a passeggio i loro amici a quattro zampe.

L’Amministrazione Comunale, nel corso degli anni, è sempre intervenuta per ripristinare la pavimentazione in betonelle, ma si tratta realmente di denaro sprecato in quanto puntualmente le radici degli alberi di pino la distruggono, tanto da renderla pericolosissima per tutti coloro che frequentano quel giardino.

E’ evidente che bisogna individuare una soluzione, così come per il futuro bisognerà evitare di mettere a dimora alberi di pino le cui radici rappresentano un problema non di poco conto per i marciapiedi, i piazzali e la stessa sede stradale.

Adesso, comunque, gli abitanti del rione Casale chiedono che si trovi una soluzione, anche perché quel pavimento così sconnesso rischia di provocare danni ed anche perché non si può sottrarre ad anziani e ragazzi uno spazio così frequentato. Adesso, pertanto, non resta che aspettare che si intervenga quanto prima.