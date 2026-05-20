I giorni di maggio. Le uccisioni di Moro, Impastato e Masi

L’emeroteca dell’ex Convento S. Chiara ha ospitato nel pomeriggio un convegno-dibattito organizzato dall’Archivio storico Benedetto Petrone APS e da Libera Puglia e Presidio Libera Brindisi. Il tema dell’evento era incentrato sui giorni di maggio degli anni 1977 e 1978 e sugli articoli dei giornali dell’epoca. In quei giorni di questo biennio venivano ammazzati con diverse modalità e con mani diverse Giorgiana Masi, Peppino Impastato e Aldo Moro. Hanno parlato e discusso del valore di ognuno di questi personaggi e di quegli anni di piombo Antonio Canuto dell’associazione Benedetto Petrone e Valerio D’Amici dell’associazione Libera. Ha presentato il collega Nando Cocciolo.