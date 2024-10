I giovani di Forza Italia presentano la raccolta firme per il primo soccorso nelle scuole

Rendere obbligatori i corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: è questo l’obiettivo della proposta di legge, recentemente depositata alla Camera e presentata dall’on Stefano Benigni, al centro dell’iniziativa di raccolta firme presentata oggi dal movimento giovanile di Forza Italia Puglia.

“Un’iniziativa lodevole -ha affermato il capogruppo Paride Mazzotta- e noi registriamo con soddisfazione l’attivismo dei nostri giovani su temi così importanti. Formare i ragazzi affinché sappiano come comportarsi in situazioni di emergenza, anche al di fuori del contesto scolastico, significa contribuire a proteggerli e a salvare la vita di un genitore, un amico, uno sconosciuto”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i giovani del partito. Il coordinatore regionale di Fi Giovani, Mario Schena, ha aggiunto: “Questa proposta di legge ci sta molto a cuore e la raccolta firme ci vedrà in prima linea su tutto il territorio regionale. Da oggi inizia questo percorso e ci auguriamo di avere il sostegno anche di altri interlocutori per raggiungere il miglior risultato possibile”.