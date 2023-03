I LADRI NON RISPARMIANO NEANCHE LA CHIESA SAN PAOLO…

Non si sono posti neanche per un istante il problema che quello era un luogo sacro. Stiamo parlando dei ladri che in nottata si sono introdotti nella chiesa San Paolo Eremita di Brindisi e, dopo averr rotto le teche, hanno portato via oggetti preziosi e candelabri. E tutto sommato è andata bene, perché c’era anche altro da rubare, a partire dall’arca di San Teodoro che fortunatamente è stata risparmiata. Sul posto don Mimmo Roma, i rappresentantid ella Soprintendenza e gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti i quali stanno raccogliendo ogni elemento utile alle indagini. I banditi si sono introdotti in chiesa attraverso la porta che si affaccia sul cortile dell’ex liceo Scientifico (attualmente i locali sono occupati dcalla Provincia).