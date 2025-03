I lavoratori della Revisud: “Siamo disperati”!

Ecco l’appello dei lavoratori della Revisud che stamattina hanno manifestato davanti al Tribunale:

Siamo i dipendenti della Revisud (azienda metalmeccanica Brindisina in fallimento e in liquidazione giudiziale) “in attesa che una nuova società dovrebbe rilevare” . Ci hanno lasciato senza pagare la 13ma del 2023 e senza gli stipendi di Settembre e Ottobre 2024. I curatori fallimentari insediati da fine Ottobre 2024,hanno pagato solo le mensilità di Novembre, Dicembre e la 13ma maturata su 2 mesi. Attendiamo ancora mensilità di Gennaio e Febbraio. Hanno sospeso 10 dipendenti senza stipendio e in povertà, senza impegnarsi ad aprire una cassa integrazione. Siamo stanchi e disperati, ma non molliamo.