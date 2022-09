I MAESTRI DELLA SCALA DI MILANO A MESAGNE

In una città in continuo fermento anche la Danza non sta a guardare e si avvale di collaborazioni di eccellenza, offrendo opportunità formative di altissimo spessore.

La scuola di danza classica e contemporanea Petits Pas di Mesagne, da quest’anno, sarà sede certificata di esami BAC ( Ballet & Arts Certification ), attraverso esami di valutazione e si pregia della direzione artistica e didattica di Alessandro Grillo e della Presidenza onoraria di Marta Romagna, entrambi Primi Ballerini Del Teatro alla Scala.

La mission del Bac è di elevare il livello qualitativo della Danza accademica secondo i canoni delle più importanti accademie del mondo.

La scuola di danza Petits Pas, diretta da Enrica D’ Apolito, certificata presso L’Accademia Internazionale Coreutica di Firenze diretta da Elisabetta Hertel, ballerina diplomata presso l’accademia De Danse Classique “P.sse Grace “ di Montecarlo e già danzatrice del balletto di Stoccarda, per l’anno accademico del 2022-2023 si avvarrà della collaborazione professionale del ballerino professionista Valerio Torelli, insegnante affiliato presso il Centro Internazionale di Balletto Ucraina e di Nuria Salado, prima ballerina del Balletto Del Sud.

La danza come Arte d’ eccellenza a Mesagne.